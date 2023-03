Mattarella e Meloni celebrano le donne: "Basta femminicidi" (Di giovedì 9 marzo 2023) La violenza sulle donne e' ancora drammaticamente presente in Italia, cosi' come il persistere di troppi inaccettabili femminicidi: sono reati "gravissimi" che vanno perseguiti con severita'. Sergio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La violenza sullee' ancora drammaticamente presente in Italia, cosi' come il persistere di troppi inaccettabili: sono reati "gravissimi" che vanno perseguiti con severita'. Sergio ...

