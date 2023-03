Cammaroto | Il Napoli vuole tenere Osimhen per un' altra stagione

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 9 marzo 2023) Emanuele, giornalista, ha rilasciato un'intervista a "Magazine.com", di seguito le sue dichiarazioni: "Ad un passo ormai dallo scudetto e con una Champions League ancora tutta da giocare, si accendono i riflettori sul mercato e non a caso tiene banco il futuro di Victor. Se ne parla perché in questo momento e' uno dei cinque-sei attaccanti più decisivi in Europa ma anche perché e' uscita la notizia di un contatto tra il suo entourage e il PSG. Ilcomunque non e' sorpreso dall'interesse dei top club. In realtà c'è anche di mezzo un intermediario, che sapeva di questo contatto e ha fatto trapelare l'indiscrezione per provare a mettere un po' di pressione al, sperando di suscitare interesse per un suo assistito. E qui arriva la vera notizia che si può ...