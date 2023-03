Benfica a valanga sul Brugge Il Chelsea ribalta l’andata e approda ai quarti | Dortmund fuori

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella serata di oggi sono andate in scena due partite di Champions League valide per il ritorno degli ottavi di finale. Entrambe i match sono iniziati alle 21.00 e la massima competizione europea per club, conosce due delle otto squadre che prenderanno parte aidi finale: si tratta di. Il passaggio dei portoghesi al prossimo turno sembrava quasi scontato alla vigilia, ed oggi è stato riconfermato. Schmidt e i suoi uomini hanno completamente travolto i belgi del Clubper 5-1. Una manita pesante che ha dunque regalato fortissime emozioni ai tifosi del. I Blues invece, hannoto la gara d’andata persa al Signal Iduna Park, vincendo per 2-0 nello splendido Stamford Bridge. Ma ecco di seguito le cronache dei due match. IL RACCONTO DI ...

Dopo il 2-0 a Bruges doveva essere una passerella, la serata del ritorno degli ottavi di finale di Champions League diventa trionfo per il Benfica ...