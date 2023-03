Lino Banfi ricorda Lucia a "Domenica In". Le lacrime di Rosanna per la promessa mantenuta

(Di domenica 5 marzo 2023) La puntata del 5 marzo diIn è andata in onda con un’apertura toccante:nel salotto di Mara Venier perre la moglie, scomparsa a 85 anni. L’emozione è stata tanta: si è percepita nelle parole, così come sui volti di, ma anche nella voce della conduttrice, che ha avuto la possibilità di conoscerla molto bene e che è stata testimone in occasione delle seconde nozze.In,la moglieZagaria “Questa giacca piaceva a lei, e l’ho indossata per farle un piacere”. A riprova che l’amore è nelle piccole cose, non solo nelle grandi. “Mi vengono in mente tante cose che piacevano a lei”. Nel ...

Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - AnnaGiorgis : RT @Cinguetterai: "I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza, e tu sei il nonno di una Nazione intera". La lettera che Papa France… - AnnaGiorgis : RT @micene_return: Lino Banfi in soli 3 giorni ha perso la moglie e uno dei suoi migliori amici. Un dolore praticamente insanabile ?? #Mau… - AnnaGiorgis : RT @hicaalien: « E se non ti riconosco più? » gli domandò la moglie. Lino Banfi: « Mi presenterò un'altra volta » Piango i fiumi ???? #dom…

