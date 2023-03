AAA cercasi amministratori di sostegno | ma a titolo gratuito 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 marzo 2023) Dagli anziani ai ludopatici, dai disabili ai malati, un aiuto alle persone fragili viene teso dall’amministratore di, strumento a disposizione di chi non riesce a badare ai propri interessi ma non è in condizioni così gravi da essere interdetto o inabilitato. La figura è prevista dall’articolo 404 del Codice Civile e dalla legge 6/2004 e ha il compito di aiutare il beneficiario a compiere varie operazioni. Una misura di protezione a tutela di persone che vivono un’infermità o una menomazione fisica o psichica, e che non riescono, anche solo temporaneamente, a badare ai propri interessi e necessitano di essere affiancati per l’appunto da un amministratore di. Possono chiedere tale, con un ricorso al giudice tutelare del tribunale della città in cui vive, la persona stessa, il coniuge o convivente, i parenti ...