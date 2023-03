Ucraina: Zelensky a Metsola, 'grazie per sostegno del Parlamento Europeo' (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola si sono incontrati a Leopoli nell'ambito della seconda visita in Ucraina della funzionaria europea. La Metsola ha ricevuto dal presidente Zelensky i ringraziamenti per il sostegno dell'istituzione e si è impegnato a completare "il prima possibile" le riforme chieste da Bruxelles per l'incorporazione dell'Ucraina nella Ue. Zelensky ha ricordato, in particolare, la risoluzione raggiunta dal Parlamento Europeo il 1° marzo in cui "l'istituzione ha espresso il proprio sostegno allo status dell'Ucraina come candidato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente ucraino Volodymyre la presidente delRobertasi sono incontrati a Leopoli nell'ambito della seconda visita indella funzionaria europea. Laha ricevuto dal presidentei ringraziamenti per ildell'istituzione e si è impegnato a completare "il prima possibile" le riforme chieste da Bruxelles per l'incorporazione dell'nella Ue.ha ricordato, in particolare, la risoluzione raggiunta dalil 1° marzo in cui "l'istituzione ha espresso il proprioallo status dell'come candidato ...

