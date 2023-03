Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moonvale99 : RT @Megheee_: -Leclerc e Gasly messi così perché serviva del sano thirstare -Russell sembra il demone nel sonno nell’angolo di camera tua l… - focusonpjm : RT @Megheee_: -Leclerc e Gasly messi così perché serviva del sano thirstare -Russell sembra il demone nel sonno nell’angolo di camera tua l… - IlianaMatarazzi : RT @Megheee_: -Leclerc e Gasly messi così perché serviva del sano thirstare -Russell sembra il demone nel sonno nell’angolo di camera tua l… - Kikiduiulovmii : RT @Megheee_: -Leclerc e Gasly messi così perché serviva del sano thirstare -Russell sembra il demone nel sonno nell’angolo di camera tua l… - ninadeitzii : RT @Megheee_: -Leclerc e Gasly messi così perché serviva del sano thirstare -Russell sembra il demone nel sonno nell’angolo di camera tua l… -

Avversari ed errori le minacce Il bilanciamento differente da trovare è conseguenza anche delle nuove gomme Pirelli,modifica alle costruzioni delle anteriori che lo stile di guida di...I test hanno mostrato un volto della RB19 molto convincente, mentre la Ferrari pare nascondere altro, si spera che siaprestazione buona per arrivare a sfidare, già da domenica ......30 ora italiana con la prima sessione di prove libere c'era anche Max, pilota della Red Bull due volte campione in carica. Di seguito le sue parole. Il Bahrain èsola gara su 23 '...

Verstappen: "È una Red Bull migliore in tutto" Autosprint.it

Il campione del Mondo in carica parla alla vigilia del Bahrain, primo Gp del 2023. Hamilton: "Non c'è un piano B per lo sviluppo della macchina" ...La prima conferenza stampa piloti del 2023 si è conclusa a Sakhir alla vigilia del venerdì di prove libere in vista del Gran Premio del Bahrain di Formula Uno. Max Verstappen era uno degli osservati s ...