Autostrada A1: stazione di Firenze sud sarà chiusa una settimana in entrata verso Roma. Quale esenzione di pedaggio è prevista (Di giovedì 2 marzo 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori di terza corsia nel tratto Firenze sud-Incisa, al fine di consentire lavori di completamento dello svincolo, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma, dalle 00:00 di lunedì 6 marzo 2023 alle 24:00 di domenica 12 marzo, in modalità continuativa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 marzo 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori di terza corsia nel trattosud-Incisa, al fine di consentire lavori di completamento dello svincolo,ladisud, in, dalle 00:00 di lunedì 6 marzo 2023 alle 24:00 di domenica 12 marzo, in modalità continuativa L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oriessss : RT @Salinge06174892: @fdragoni e se manchi una di quelle 4 ricariche, perchè stazione rotta, chiusa oppure un paio di auto prima di te... r… - Salinge06174892 : @fdragoni e se manchi una di quelle 4 ricariche, perchè stazione rotta, chiusa oppure un paio di auto prima di te..… - a_pixs : @vicevongola2 Ma anche in coda sull'autostrada del sole durante l'esodo estivo con 40°C e non poter accendere il cl… - CasilinaNews : Autostrada A1, chiusa per una notte l'entrata e l'uscita della stazione di San Cesareo: info, dettagli e orari… - orvietonews : A1, chiusa per una notte l'uscita della stazione di Orvieto: Per consentire il rifacimento della segnaletica orizzo… -