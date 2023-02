Bucchioni: «Inter, società problema principale. Per Marotta così è difficile!» (Di martedì 28 febbraio 2023) Enzo Bucchioni ha parlato così dei problemi societari dell’Inter e dell’impossibilità che da essi deriva di fare certi ragionamenti e movimenti di mercato volti a rafforzare. Il pensiero del giornalista ha poi toccato da vicino anche la prevedibilità del gioco e i cambiamenti che, quando si è in difficoltà, continuano a non arrivare (vedi articolo). società ? Enzo Bucchioni, a Radio Sportiva, ha parlato così nel corso del programma “Microfono Aperto”: «I giocatori dell’Inter sono superiori, ma poi la resa resta inferiore al Napoli. Il problema dell’Inter è che tutti gli anni, con le difficoltà economiche, è costretta a smontare il giocattolino che aveva appena creato. Quando Beppe Marotta e Piero Ausilio fanno un ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Enzoha parlatodei problemi societari dell’e dell’impossibilità che da essi deriva di fare certi ragionamenti e movimenti di mercato volti a rafforzare. Il pensiero del giornalista ha poi toccato da vicino anche la prevedibilità del gioco e i cambiamenti che, quando si è in difficoltà, continuano a non arrivare (vedi articolo).? Enzo, a Radio Sportiva, ha parlatonel corso del programma “Microfono Aperto”: «I giocatori dell’sono superiori, ma poi la resa resta inferiore al Napoli. Ildell’è che tutti gli anni, con le difficoltà economiche, è costretta a smontare il giocattolino che aveva appena creato. Quando Beppee Piero Ausilio fanno un ...

