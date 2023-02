Migranti, fermo e multa per la Geo Barents: «Ci hanno sanzionato perché non abbiamo fornito i dati della scatola nera» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non aver condiviso i dati del Voyage Data Recorder, una sorta di scatola nera che registra informazioni sulle navi, subito dopo l’assegnazione del porto di Ancona. Sono queste le motivazioni del provvedimento emesso nei confronti della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere raggiunta ieri – giovedì, 23 febbraio – da un fermo amministrativo di 20 giorni e da una multa (dai 2 ai 10 mila euro) per non aver fornito tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane riguardo l’ultima missione che si è conclusa lo scorso 17 febbraio, con lo sbarco nel capoluogo marchigiano di 48 persone. «Mai prima di questa occasione – afferma Medici Senza Frontiere – era stato richiesto a Geo Barents la condivisione dei dati ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non aver condiviso idel Voyage Data Recorder, una sorta diche registra informazioni sulle navi, subito dopo l’assegnazione del porto di Ancona. Sono queste le motivazioni del provvedimento emesso nei confrontiGeo, la nave di Medici Senza Frontiere raggiunta ieri – giovedì, 23 febbraio – da unamministrativo di 20 giorni e da una(dai 2 ai 10 mila euro) per non avertutte le informazioni richieste dalle autorità italiane riguardo l’ultima missione che si è conclusa lo scorso 17 febbraio, con lo sbarco nel capoluogo marchigiano di 48 persone. «Mai prima di questa occasione – afferma Medici Senza Frontiere – era stato richiesto a Geola condivisione dei...

