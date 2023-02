Vlahovic verso Madrid. A gennaio era stato ceduto (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se non ha ancora deciso se puntare o meno sulla sua firma, il Real Madrid sta tenendo d’occhio la situazione dell’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic, che a gennaio è stato sul punto di lasciare Torino per la Premier League Dusan Vlahovic torna a far parlare di sé come potenziale acquisto del Real Madrid L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se non ha ancora deciso se puntare o meno sulla sua firma, il Realsta tenendo d’occhio la situazione dell’attaccante serbo della Juventus Dusan, che asul punto di lasciare Torino per la Premier League Dusantorna a far parlare di sé come potenziale acquisto del RealL'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juveziyad : RT @SJ1897__: ?? Verso #NantesJuve: idea #Kostic, #Chiesa, #Vlahovic e #DiMaría. [@Gazzetta_it] - SJ1897__ : ?? Verso #NantesJuve: idea #Kostic, #Chiesa, #Vlahovic e #DiMaría. [@Gazzetta_it] - franco15704227 : @mirkonicolino Dato che siamo avviati verso la mediocrità, Vlahovic non può rimanere alla Juventus - ivanpreite : RT @PassioneGobba: Che dispiacere vedere #Vlahovic che lotta ma che non riceve mezzo pallone giocabile. L'unico, nel primo tempo: #Rabiot s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Vlahovic piace in Premier League, Rabiot e Paredes verso l'addio -