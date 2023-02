Hanno restaurato il video del gol più bello di Maradona. No, non quello all’Inghilterra: un altro (Di martedì 21 febbraio 2023) “Stavamo perdendo. Abbiamo recuperato fino al 3-3, e poi abbiamo vinto 4-3 con quel gol. Era da metà campo, mi facevano di tutto, calci volanti… e ovviamente, quando mi ci provavano io li saltavo e loro restavano a terra. Quando la spingo in rete sono tutti sdraiati, in fila”. altro che il gol all’Inghilterra, a Messico 86. Maradona descrive così il suo gol più bello. La partita si giocò il 19 febbraio 1980, in un tour che l’Argentinos Juniors fece in Colombia. Squadra avversaria: il Deportivo Pereira. Maradona raccontò al programma Sin Cassette di TyC Sports che lui quello lo considerava il gol più bello della sua carriera professionistica, anche migliore, appunto, di segnato all’Inghilterra. Solo che di quel gol non c’era traccia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) “Stavamo perdendo. Abbiamo recuperato fino al 3-3, e poi abbiamo vinto 4-3 con quel gol. Era da metà campo, mi facevano di tutto, calci volanti… e ovviamente, quando mi ci provavano io li saltavo e loro restavano a terra. Quando la spingo in rete sono tutti sdraiati, in fila”.che il gol, a Messico 86.descrive così il suo gol più. La partita si giocò il 19 febbraio 1980, in un tour che l’Argentinos Juniors fece in Colombia. Squadra avversaria: il Deportivo Pereira.raccontò al programma Sin Cassette di TyC Sports che luilo considerava il gol piùdella sua carriera professionistica, anche migliore, appunto, di segnato. Solo che di quel gol non c’era traccia ...

