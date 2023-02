Accoltellò un uomo alle spalle | a processo il trapper romano Elia 17 Baby

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A, con rito immediato,di Genova, in arte17. Ilè stato arrestato lo scorso 16 agosto in quanto la notte del 14 agosto 2022 ha accoltellato – a seguito di una lite in spiaggia – un 34enne di Sassari. L’aggressione e l’udienza Chiesto ed ottenuto dalla procura di Tempio Pausania il giudizio immediato per il noto, attualmente detenuto nel carcere di Viterbo. L’udienza è stata fissata per il prossimo 22 marzo. Il 26enne nella notte del 14 agosto scorso,undi 35 anni di Sassari sulla spiaggia di Marinella, in Gallura. Il tutto è scaturito da una lite che ha visto coinvolti due gruppi: uno formato principalmente da romani e l’altro in cui invece c’era il 35enne. La ...