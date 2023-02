Serie A 2022 2023 | giudice sportivo dopo la ventiduesima giornata | multa di 12mila euro alla Lazio

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Archiviata ladel campionato di, ilha emesso il proprio verdetto inerente i provvedimenti disciplinari in vista del prossimo turno. Tre società hanno ricevuto un’ammenda, su tutte lache dovrà pagare unadi 12.000. Per quanto riguarda i calciatori squalificati, in tutto sono nove: Esposito, Parisi, Arnautovic, De Roon, Scalvini, Gonzalez, Bremer, Vasquez e Zaccagni. Ecco, nel dettaglio, tutti i provvedimenti. –Ammenda di € 12.000,00:Soc.per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra ...