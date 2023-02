Terremoto in Siria | tonnellate di aiuti da tutto il mondo ma rimangono le sanzioni europee

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma, 11 feb – Mentre il bilancio del violentissimo, abbattutosi sue Turchia, ha raggiunto ormai le oltre 24.000 vittime, finalmente arrivano ini primiinternazionali. Dopo la momentanea revoca dell’embargo statunitense a Damasco, è giunta in queste ore ad Aleppo una delegazione di alti funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Direttore Generale dell’OMS, il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che l’Organizzazione fornirà il supporto necessario alla, comprese attrezzature e dispositivi medici per far fronte ai bisogni di base delle persone colpite dal sisma. “Abbiamo portato tra le 35 e le 37di materiale medico e sanitario – dichiara l’alto funzionario dall’aereoporto di Aleppo – inclusi antibiotici e ...