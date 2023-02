La frase di Aureliano su Mourinho | l' incredibile retroscena ripreso dalle telecamere

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sui social sono divisi: parole di stima o parole beffarde? Il motivo riguarda l'arbitro di Lecce - Roma,, che nel sottopassaggio del Via del Mare, è stato protagonista di un curioso ...

Prima del ritorno in campo per il secondo tempo, l'arbitro e José Mourinho si sono salutati dandosi il cinque con la mano . Poi il direttore di gara si è intrattenuto con Gallo facendo ...

