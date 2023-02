Operazione anti contrabbando | un arresto e ingente sequestro di sigarette

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Caserta nella lotta aldi tabacchi lavorati esteri e alla disarticolazione delle reti di approvvigionamento della merce illecita per la successiva vendita al dettaglio. L’attenzione operativa delle fiamme gialle di Capua si è concentrata, in particolare, sulle modalità di svolgimento del traffico illecito dile quali, al termine della filiera delittuosa, sono commercializzate, in particolar modo, presso i locali mercati settimanali. Le attività investigative hanno permesso di trarre inun cittadino di nazionalità italiana, attivo nell’hinterland casertano, e di sottoporre acirca 500 Kg di T.L.E. in esito a mirate attività di perquisizione, la cui vendita avrebbe fruttato un indebito ...

...razionale aiutarono Giorgio Napolitano a convincere Silvio Berlusconi ad appoggiare l'... si muove in politica estera (- Meloni) pensando alla sua politica interna. In secondo luogo ...... per acquisire la certificazione senza sottoporsi al vaccinoCovid - 19. Per ottenere la ... da qui il nome dell'indagine, che ha portato all'"9X21". Un traffico che aveva portato all'...

Tra Basilicata e Puglia maxi operazione anti-caporalato: coinvolto anche un lucano. L'operazione dei Carabinieri vulturenews.net

Operazione anti caporalato: arresti anche a Manfredonia e Zapponeta StatoQuotidiano.it

Operazione anti degrado, 17 auto abbandonate tra le vie della città verranno rimosse Libertà

Operazione anti caporalato nel Foggiano, Piantedosi: "Importante risultato per il territorio" StatoQuotidiano.it

Operazione anti droga “Drug's Home” nel Foggiano, 5 arresti StatoQuotidiano.it

Il rappresentante aveva definito "infondate" le conclusioni e le accuse contro la Russia, sostenendo che i Paesi che avevano partecipato all'indagine avrebbero usato "metodi malvagi” e ...Ecco chi sono gli arrestati nell’operazione “9X21”, che segue indagine dei carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta ...