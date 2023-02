Regionali | la gaffe di Majorino | “La Lombardia non è la Calabria” | poi le scuse Il governatore Occhiuto attacca | “Questo è scemo… “

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Volevo chiedere scusa per un’espressione che mi è uscita un po’ infelice in una trasmissione televisiva”. Queste ledi Pierfrancesco, candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione, che, ospite di Tele, ha detto che “lanon è come la, è una Regione con grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare e tanto impegnata in progetti sociali e culturali”. Il presidente della regione, Robertoha subitotocon un video: “maè proprio scemo,tale è candidato alla presidenza della Regione ma soprattutto è un cretino” perché “non sa che anche la ...

