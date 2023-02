Terremoto | dalla Turchia alla Siria il bilancio corre verso i 20mila morti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo due giorniscossa diche ha devastato lae la, si continua ancora a scavare nella speranza di trovare qualche superstite. Una corsa contro il tempo che vede impegnati ben settanta Paesi di tutto il Mondo che hanno inviato le proprie squadre di soccorso anche se, di ora in ora, le possibilità di estrarre ancora qualche sopravvissuto non fanno che diminuire. Il numero delle vittime delè arrivato a più di 8.700, come anche il numero delle scosse che continuano a susseguirsi Quello che, purtroppo, continua a salire è il numero delle vittime arrivato a più di 8.700, come anche il numero delle scosse che continuano a susseguirsi una dopo l’altra. Secondo i dati degli esperti dell’istituto geologico ...

Il forte sisma che ha colpito Turchia e Siria ha raso al suolo o seriamente danneggiato alcuni importanti edifici, in particolare monumenti, cattedrali e moschee.Le notizie che giungono dalla Turchia e dalla Siria generano, come sempre in questi casi, un senso di sgomento e di impotenza. Dal caldo delle nostre case guardiamo in tv i superstiti intirizziti… Leg ...