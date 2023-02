Sanremo 2023 | caos Blanco | il cantante distrugge i fiori sul palco Il pubblico fischia | Amadeus | “Gli è partita la sciabbarabba”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo una serata trascorsa senza particolari guizzi, ci pensa ‘Blanchito bebe’ a portare scompiglio.presenta il nuovo singolo L’isola delle rose, ma ci sono problemi tecnici e l’artista inizia a “divertirsi” (così dirà lui alla fine dell'”esibizione”) sulprendendo a calci il giardino di rose ricreato on stage. Al termine della performance la tensione è schizzata alle stelle, con ilche lo hato pesantemente e lui che ha provato a giustificarsi dicendo: “Non mi sentivo in cuffia e allora ho voluto comunque divertirmi, la cosa bella della musica è divertirsi”. Niente da fare, ilha continuato arlo e dalla platea si è levato un coro di “noo” e “buuu”.lo ha comunque invitato a tornare a esibirsi più tardi e ha ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Rai, su Zelensky aspunta il controllo preventivo Mattarella a, una canzone di Mina dietro l'invito al capo dello Stato Zelensky a: ...Chiara Ferragni l'aveva promesso. Ha voluto il palco ditutto per sé, per scrivere una lettera a quella bambina che è stata. A quella bambina con gli occhi di cielo, a quella che correva a tutta velocità per i grandi corridoi del castello che ...

Sanremo 2023, il discorso di Chiara Ferragni: «Essere una donna non è un limite: sfida il sessismo» - Il video Open

Blanco ha problemi di audio sul palco di Sanremo 2023 e spacca la scenografia: cosa è successo Fanpage.it

Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata: Marco Mengoni incanta, Coma Cose possibile podio Il Fatto Quotidiano

Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi presentano la prima serata del 73° Festival di Sanremo. All'Ariston anche Mattarella e Benigni. Ospiti: Mahmood, Blanco e i Pooh «Ho il piacere e l'onore di… ...Blanco è stato fischiato all'Ariston dopo aver distrutto decine di mazzi di rose sul palco a causa di un problema tecnico ...