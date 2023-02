Messi al Barcellona? Parla il fratello | “Torneremo solo se verrà cacciato Laporta”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ sempre più lontana l’ipotesi di un ritorno di Leoal, almeno secondo le dichiarazioni delMatias, che sul canale Twitch “Labajada10” ha sparato a zero contro i blaugrana: “Non, e se lo faremo, sarà per fare piazza pulita. Fra quelli da cacciare c’è Joan, un ingrato visto tutto quello che ha datoal club”. Matias punta il dito anche contro i tifosi catalani: “La gente non ha aiutato Leo, avrebbe dovuto organizzare una manifestazione o qualcosa perchè andasse viae restasse Leo. I catalani sono traditori: mia mamma l’aveva detto una volta a Leo, ti tratteranno come hanno fatto con Ronaldinho”. SportFace.

Per me ilha iniziato ad essere conosciuto dai tempi diin poi. I catalani sono traditori. Pedri o Gavi Non mi piace nessuno dei due'.Ronald Koeman, ex allenatore del, ha parlato del rapporto che c'era tra Lionele Pedri nel club spagnolo Ronald Koeman, ex allenatore del, ha parlato a footballtransfers.com del rapporto che c'era tra ...

