“La storia di una promessa” | venerdì 10 febbraio il ricordo di Carmelo Imbriani

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti10, nel giorno del 47esimo compleanno di, verrà raccontata, passo dopo passo, la strada percorsa da due fratelli che girano il mondo abbracciati. Attraverso proiezioni di immagini e video, commentati dal vivo da Gianpaolo, sarà illustrato l’interminabile viaggio intorno al mondo che sta intraprendendo ladell’indimenticato calciatore. Un cammino che non è ancora terminato, che ha toccato finora 115 Paesi per un totale di 493.624 chilometri. Ladi unfatta in una stanza d’ospedale e che ancora oggi Gianpaolo sta provvedendo a mantenere grazie ad una forza di volontà fuori dal comune e ad un amore viscerale frutto di un legame inscindibile. Per l’occasione sarà ...

Con chiusura all'e quaranta. Chi sono i promossi e i bocciati della prima serata in onda ... Per la prima volta nelladella manifestazione, al suo fianco la figlia Laura. L'inno d'Italia, l'...La tua passeggiata sul lato selvaggio potrebbe comportared'amore a distanza o un incontro intrigante con un amico dallo spirito libero. Gioca come vuoi, ma sappi chevolta che ti ...

Il basket ha un nuovo Re, LeBron James miglior realizzatore della ... AGI - Agenzia Italia

Il Wrexham: dove Deadpool si è innamorato del calcio, riscrivendo ... Goal Italia

Una storia e le sue molteplici forme: intervista a Marcello ... Lo Spazio Bianco

Storia demografica dell’Italia dall’Unita’ a oggi Istat

Una relazione passeggera, una commedia sentimentale arguta su una storia d’amore più vera di quanto sembri MYmovies.it

Non così vicino (A Man Called Otto) - Un film di Marc Forster. Commedia, Svezia, USA, 2023. Il remake di Mr. Ove si scioglie gradualmente e trova i tempi giusti. Per Tom Hanks è uno dei film recenti p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...