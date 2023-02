L’ex presidente del Manchester United Martin Edwards nella notte in cui la marea è cambiata per il club e il calcio inglese | “È stato bello come qualsiasi altra cosa”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione:deltra il 1980 e il 2002, nominando Sir Alex Ferguson e conducendo ila innumerevoli trofei nazionali e allo storico triplete nel 1999. Tuttavia, ilha impiegato fino al 1991 per raggiungere la sua prima finale europea con, dopo una squalifica europea a causa del disastro dello stadio Heysel sei anni prima. Ilha affrontato il Barcellona in quella finale, la Coppa delle Coppe, dove ha vinto 2-1 con due gol di Mark Hughes. Per, questo ha rappresentato un enorme cambiamento ...