Gazzetta – Zaniolo in Turchia | sì al Galatasaray | Fenerbahçe al rilancio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-06 11:25:08 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Come nei migliori thriller, i titoli di coda possono risultare i più avvincenti, e in questo senso, il casonon fa eccezioni. Oggi sembra essere davvero il giorno della verità, anche se le spinte centrifughe non mancano. L’attaccante della Roma ha scelto il, ma il Fenerbahce – guidato in panchina dal santone Jorge Jesus – sta rilanciando, offrendo qualcosa in più. La trattativa — La Roma chiede 18 milioni più bonus agevoli, il Gala è fermo a 15-16 oltre a bonus non impossibili, come quelli legati alla vittoria di campionato, che lo vedono saldamente in testa. Ma che succederebbe se il Fener facesse un sorpasso nell’offerta? In questo caso – trattandosi di differenze (al momento) non enormi – la società ...