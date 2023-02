Biathlon | quante “prime volte” proprio ai Mondiali! Avremo un vincitore di medaglia d’oro del tutto inedito anche nel 2023?

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un tempo si sarebbe usata l’espressione “versare fiumi d’inchiostro”. Nell’era della digitalizzazione si dovrebbe passare al detto “battere migliaia di caratteri”. Il concetto però non cambia. In ambito sportivo, prima delle manifestazioni iridate od olimpiche, si fa un gran parlare dei favoriti di ogni gara. Poi, però, capita immancabilmente di assistere a qualche successo totalmente a sorpresa, magari di atleti che mai avevano trionfato prima del giorno in cui è stata messa in palio una! In Italia ne sappiamo qualcosa, sopratnello sci alpino. Rivolgersi a Daniela Ceccarelli e Patrick Staudacher per informazioni al riguardo. In alcuni casi l’affermazione ai Mondiali o ai Giochi olimpici è stata la prima di una luminosa carriera. In altri, come quello dei due azzurri, è stata la classica “Vittoria Chesney Hawkes”, ...