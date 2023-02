Una storia trattata con delicatezza e senza buonismi

Leggi su iodonna

Perché un amore finisce? E cosa si può fare per correre ai ripari? Quello che provano a fare Marco e Anna (Fabio Volo e Vittoria Puccini) in Una gran voglia di vivere è cercare nuovi modi di parlarsi, riscoprirsi e ritrovarsi. I risultati di questo piano di salvataggio formano la trama del film di Michela Andreozzi, in streaming su Prime Video da ieri 5 febbraio.