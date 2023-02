Terremoto di magnitudo 7 9 devasta Turchia e Siria | morte oltre 2 650 persone Oms | “Potrebbero essere superiori di 8 volte”

Ildi7.8 fra Turchia e Siria 'è stato registrato in tutto il mondo' ed è anche 'l'evento di gran lunga più forte ad avere attivato il Sistema di allertamento maremoto da quando ...In mattinata altro potente sisma7.5 nella stessa zona. Il bilancio provvisorio e in continua evoluzione è di oltre 1.600 morti nelle città turche e più di mille in Siria. Migliaia i feriti.

Dopo quella di magnitudo 7.8 non lontano dal confine con la Siria delle 4.17, registrata alle 13.24 una scossa di magnitudo 7.5: migliaia tra morti e feriti nei due Paesi, per ora non si hanno notizie ...Ben 16 le scosse di magnitudo intorno ai 5 punti che si sono susseguite – La mappa della sismicità delle ultime 48 ore nell’area interessata dal terremoto di stanotte La scossa di magnitudo 7.9 ...