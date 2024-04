50 anni di Lupo Alberto | l’anteprima al COMICON Napoli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 aprile 2024)spegne le sue prime cinquanta candeline con una nuova generazione di artisti e di lettori. Gigaciao (neonata casa editrice indipendente di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua) ha infatti annunciato il lancio di Tutto un altro. Si tratta di una raccolta di avventure fresche e coinvolgenti del celebre personaggio, realizzate da talentuosi artisti contemporanei. Cover da Ufficio Stampa Il volume, presentato in anteprima ale in uscita il prossimo 11 ottobre, vuole essere un omaggio al passato e una celebrazione del presente che inalterata la magia delle storie di. Grazie alla cura di Lorenzo La Neve e Silver, e al contributo di artisti come Dottor Pira, Fraffrog, Sio e molti altri, i lettori ...