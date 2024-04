Musetti e Sonego ripartono con umiltà dal Challenger di Cagliari | tra avversari di livello e la corsa alle Olimpiadi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Da oggi, con le qualificazioni e fino al 5 maggio, tenendo conto del tabellone principale, il175 diterrà banco. Una sorta di prova di riparazione per i giocatori estromessi prima del tempo dal Masters1000 di Madrid. Come è accaduto alcune settimane fa con Phoenix, nella settimana del 1000 di Indian Wells, lo stesso si verificherà sulla terra rossa sarda. Rivedremo in azione diversi esponenti del Bel Paese in azione. Si pensi a Lorenzo, n.2 del seeding, che vorrà ritrovare le migliori sensazioni dopo la brutta prova nella capitale spagnola, eliminato all’esordio dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (6-4 6-4). Un tabellone di grandeche ha nell’americano Frances Tiafoe, altro deluso in Spagna, la testa di serie n.1 In casa Italia risponderanno presente anche Lorenzo ...

cagliari, parte il super challenger: main draw coi fiocchi, c’è Musetti con Sonego e Fognini. Si gioca anche a Aix-en-Provence - Il momento dei challenger 175 europei: Al via il Sardegna Open, con tanti nomi importanti al via. Tabellone interessante anche in Francia ...

Anche Frances Tiafoe al Sardegna Open con Musetti e Sonego - Il colpo è arrivato a poche ore dal sorteggio dei tabelloni: alla seconda edizione del Sardegna Open del Tennis Club cagliari, evento premium della categoria Atp challenger 175 dotato di 205mila euro ...

