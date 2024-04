DIRETTA Israele - telefonata Biden-Netanyahu | si parla di ostaggi e cessate il fuoco

(Di lunedì 29 aprile 2024), tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 206 di conflitto Guerra(Ansa Foto) Notizie.com206mo giorno di conflitto in. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non., tutte le news in tempo reale Guerra(Ansa Foto) Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

israele, il Tribunale dell’Aja vuole arrestare Netanyahu: la mediazione di Biden - La possibilità che il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, possa firmare tra qualche giorno un mandato di cattura internazionale ... arriverà martedì in israele mentre ...

Continua a leggere>>

Gaza, 27 morti in raid israele su Rafah con Bliken in Medio Oriente per evitare offensiva - uno di soli cinque giorni, secondo quanto riporta l'emittente Al Jazeera. Mentre il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è in Arabia Saudita per discutere con le potenze regionali come trovare un ...

Continua a leggere>>

Salta durante il coro “speciale” per la festa scudetto: Cuadrado rinnega la sua vecchia squadra e convince i nerazzurri - Da fischiato a celebrato. È questa la parabola vissuta in questo anno di campionato da Juan Cuadrado, arrivato in estate per rinforzare le fasce laterali dopo otto anni alla Juventus e, di fatto, non ...

Continua a leggere>>