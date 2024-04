Oceania 2 - Dwayne Johnson più pronto che Maui per il sequel FOTO

(Di lunedì 29 aprile 2024)non vedeva l’ora di interpretare nuovamente, e2 si è rivelata l’occasione perfetta: l’attore, ha condiviso una dolcedal dietro le quinte del film, confermando ai fan che è tuttoper ildel film d’animazione Disney, in arrivo nelle sale a novembre. Inoltre, ha svelato che il personaggio è ispirato al suo nonno defunto, l’Alto Capo Peter Maivia. Beautiful work week of bringing?and #Moana2 ? to life. This one is anchored deep in our culture and our blood. I’m so honored to tell our story and share it with families around the world. Fa’afetai tele lava (thank you very much) to EVERYONE for your support,… pic.twitter.com/d24vP4JBDy —(@TheRock) April 27, ...

Durante il CinemaCon Disney ha presentato le prime immagini in esclusiva di Oceania 2 (Moana 2 in originale), che era stato annunciato a sorpresa solo due mesi fa. Per annunciare le sequenze in anteprima del film diretto da David Derrick Jr si è presentato in sala un’ospite d’eccezione: Dwayne ... Continua a leggere>>

Christian Activists Stage ‘United for Israel March’ At Columbia University - As pro-Palestinian protests spread to college campuses across America and around the world, three conservative Christian activists staged a “United for Israel March” at Columbia University on Friday ...

Continua a leggere>>

Moana 2: Dwayne johnson Shares Behind-The-Scenes Images And Video - Moana 2: Summary, Cast List, Release Date Walt Disney Animation Studios' epic animated musical Moana 2 reunites Moana (voice of Auli'i Cravalho) and Maui (voice of Dwayne johnson) three years later ...

Continua a leggere>>

oceania 2, nuova foto dal dietro le quinte con Dwayne johnson: "Portiamo in vita Maui" - Dwayne johnson ha condiviso nuove immagini dal dietro le quinte della produzione di oceania 2 e ha parlato del suo ritorno nei panni di Maui.

Continua a leggere>>