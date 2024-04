Ringrazio i tifosi - qui sto davvero molto bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Al termine della partita e della salvezza raggiunta, questa è l’analisi di mister Roberto Boscaglia: "Il risultato di Fermo ha sicuramente inciso sulla nostra prestazione, come normale che fosse: avevamo fatto un ottimo primo tempo, poi dopo le notizie dal Recchioni era importante gestire la partita, senza subire gol e tenendola viva fino alla fine. Abbiamo rischiato in qualche occasione, è stato bravissimo Perucchini, ma poi è andato tutto liscio. Anche noi abbiamo creato qualcosa, ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le chances". C’è stato un momento in cui ha avuto paura di non farcela? "Mai, non fa parte del mio lavoro, altrimenti non avrei accettato questo incarico. Eroconvinto di farcela, anche dopo il ko di Pontedera: lì ho fatto i complimenti ai ragazzi, dicendogli che ci saremmo salvati. Io ci ho messo del mio, ma il merito è tutto dei ...