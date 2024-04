The Acolyte | La seguace - svelato il ritorno dei villain della trilogia prequel di George Lucas

(Di lunedì 29 aprile 2024) La nuova serie Star Wars vedrà ildi alcuni personaggi che abbiamo già incontrato nella saga Un nuovo teaser coreano di The: Laha confermato ildeidi Star Wars di. The: Laè stato presentato come il "dei", ambientato circa un secolo prima di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, e mostrerà come i Sith si siano infiltrati con successo nella galassia. Per quanto eccitante sia stato il primo trailer di The, la showrunner Leslye Headland ha lasciato intendere che la vera trama è rimasta ancora avvolta nel mistero, proprio ...

Star Wars: The acolyte, ecco i Neimoidiani nella nuova foto della serie! - I Neimoidiani, la razza di cattivi creati dall'estro creativo di George Lucas, il padre di Guerre Stellari, faranno il loro ritorno inaspettato nelle serie in arrivo a giugno. The acolyte, come più ...

Star Wars: The acolyte, David Harewood farà parte del cast in un ruolo misterioso - Si dice che Star Wars: The acolyte abbia aggiunto al cast la star di Supergirl David Harewood, ma chi potrebbe interpretare

