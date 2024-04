Finanziere in pensione sorprende i ladri in casa e spara | aveva la pistola nascosta sotto il cuscino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella serata di sabato 27 aprile uninhato in direzione dei duecheno fatto irruzione nella sua villetta di Longuelo, Bergamo. Con quella ha ferito un 27enne, ora in carcere con l'accusa di rapina aggravata.

Longuelo, il finanziere di 85 anni che ha sparato ai ladri: «Sono scioccato, non mi sento un eroe, l'ho fatto per la mia famiglia» - Domenico Scarcella, nella tarda serata di sabato 27 aprile, ha messo in fuga due ladri che si erano introdotti in casa sua a Longuelo. Ha sparato e ne ha ferito uno:«Ho pensato a mia moglie e a mio ni ...

Bergamo, ex finanziere 85enne spara ai ladri: un ferito - Un ex finanziere di 85 anni è stato sorpreso dai ladri in casa, ma recuperata la pistola che teneva sotto il cuscino ha sparato a uno di loro, ferendolo.

Albanesi rapinano ex finanziere 85enne: l'irruzione, gli spari, il ladro ferito - I due rapinatori albanesi arrestati dalla polizia. Il più giovane colpito di striscio al collo dal pensionato medicato in ospedale è stato trasferito in cella ...

