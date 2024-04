Bebe Vio a Vannacci | Classi separate? Insieme si cresce di più

(Di lunedì 29 aprile 2024) La campionessa paralimpica di schermaVio ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha risposto alla polemica per la proposta del generaledi istituireper i bambini disabili: “Le? Siamo stati il primo paese che he la tolte,sidi più. Perché tornare indietro? Mi sembra una cosa senza senso“. L’atleta azzurra, da sempre in prima linea per l’integrazione dei ragazzi disabili attraverso la pratica sportiva, ha poi aggiunto: “A me sembra paradossale che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Abbiamo iniziato l’inclusione a scuola, ora qualcuno propone di dividerci ancora e fare passi indietro anche culturalmente“. SportFace.

