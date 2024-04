Un tifoso implora Nadal - ha un problema al telefono | Rafa non resist - è un campione di pazienza

Un tifoso implora nadal, ha un problema al telefono: Rafa non resiste è un campione di pazienza - Rafa nadal protagonista di un bel momento con i tifosi a Madrid, a conferma della sua pazienza e disponibilità ...

Darts, anche in Premier League tutti pazzi per Luke Littler: a meno di 17 anni può diventare campione del mondo - La serata delle prime volte, quella dei debutti che fanno sognare. Perché la Virtus Bologna a cavallo del nuovo anno ha deciso di andare all in: con ... Un gran mix di cose: un affare che coinvolge il ...

Elena Rybakina: "Roland Garros Posso vincere su qualsiasi superficie" - Nonostante qualche problema fisico, il 2024 sta regalando grandi soddisfazioni a Elena Rybakina. Nessuna ha infatti vinto più partite ( 26) e titoli ( 3) della tennista kazaka nel circuito femminile ...

