Cruciani si scaglia contro le eco-balle Truffatore mediatico - con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) “del cervello delle persone”: Giuseppeaccusa gli ambientalisti più oltranzisti senza mezzi termini. Interpellato da Paolo Del Debbio nel suo Dritto e Rovescio, infatti, il giornalista de La Zanzara risponde a suo modo sui recenti eventi climatici e lo fa come sempre senza peli sulla lingua. “Non capisco di cosa stiamo parlando – esordiscenel suo intervento – mi chiedi se sono preoccupato dal fatto che c'è freddo al 27-28 aprile? No, non sono assolutamente preoccupato”. Ospite del programma Mediaset, il conduttore radiofonico motiva le sue parole: “Nella storia dell'umanità queste sono situazioni che si sono sempre presentate”. Poi chiama in causa il meteorologo Mario Giuliacci, anche lui ospite di Del Debbio: “Ricordo delle primavere di qualche ...