Una forte scossa è stata registrata nel sud della Turchia, con epicentro nella provincia di Gaziantep. La scossa è stata seguita da diverse repliche di assestamento. In mattinata altro potente sisma ...È avvenuto nella notte tra lunedì e martedì: sono morte almeno 2.300 persone e ci sono migliaia di feriti e ...

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.650 i morti | Il sisma mille volte superiore a quello di Amatrice | Usgs: le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.650 vittime. LIVE Sky Tg24

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Il sisma lungo "il confine maledetto" che ha visto 12 anni di guerra RaiNews

Dopo quella di magnitudo 7.8 non lontano dal confine con la Siria delle 4.17, registrata alle 13.24 una scossa di magnitudo 7.5: migliaia tra morti e feriti nei due Paesi, per ora non si hanno notizie ...Che i terremoti non sono prevedibili gli esperti ce lo hanno raccontato in tutte le salse. Ma c’è una piccola e incredibile eccezione, nei potenti e devastanti sisma che si sono verificati oggi tra Tu ...