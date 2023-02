Premier League | Manchester City accusato di violazioni finanziarie

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laha deferito ilad una commissione indipendente per presunte numerosedei regolamenti finanziari avvenute tra il 2009 e il 2018, periodo in cui i Citizens hanno conquistato per tre volte il campionato inglese. Si presume che il club abbia violato le regole del campionato che richiedono la fornitura “in massima buona fede” di “informazioniaccurate che forniscano una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club”. La lega inglese afferma che le accurate informazionirichieste riguardano “le entrate (comprese le entrate di sponsorizzazione)” e, tra le varie voci, anche “costi operativi”. La seconda serie dielencate si riferisce alla ...

Un'inchiesta durata quasi cinque anni, svolta dalla stessa, che porterà il Manchester City davanti ad una Commissione indipendente della massima Lega inglese per presunte violazioni delle regole del fair - play finanziario.

Il Manchester City, dopo quattro anni di indagini, è stato deferito dalla Premier League. Motivo Una serie (oltre 100) di presunte violazioni del fair play finanziario: sono in totale 9 i bilanci nel ...Bufera in arrivo per il Manchester City. La Premier League ha infatti annunciato di aver aperto un'indagine sul club per numerose presunte violazioni delle regole legate al Fair Play Finanziario.