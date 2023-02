GF Vip | le anticipazioni di stasera | i nuovi arrivi infiammano la Casa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023), lunedì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tre ospiti sono pronti a entrare nella, tutti ex fidanzati di alcuni concorrenti: Martina Nasoni (ex fidanzata di Daniele Dal Moro e già vincitrice di “Grande Fratello 16”), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente di Gf Vip 2). Qualcuno tra gli ospiti potrebbe diventare un vero e proprio concorrente di “Gf Vip 7”. Ma chi? Quando? E soprattutto saranno ospiti graditi? Come verranno accolti dal gruppo e dai rispettivi ex? L’ingresso degli ospiti porterà certamente scompiglio nel loft di Cinecittà dove il clima è già incandescente: non mancano accese discussioni e dolci ...