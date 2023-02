Devastante terremoto tra Turchia e Siria | oltre 360 i morti Rientrata l’allerta tsunami in Italia video

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono 8 le scosse di forte entità che hanno colpito nella notte la. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, la maggiore e la piùè stata quella registrata alle 2,17 con magnitudo 7,9. Successivamente ne sono state avvertite altre 7 tutte comprese tra magnitudo 4,7 e magnitudo 5,6, nel sud della, non lontano dal confine con la. Secondo un primo bilancio, ci sarebbero360. 8 scosse di terrmoto tra: centinaia iLa violentissima scossa si è verificata alle 4:16 (ora locale), con epicentro a circa 30 chilometri da Gaziantep, un capoluogo provinciale con una popolazione didue milioni di abitanti, ed è stato avvertito anche in diverse regioni di ...

in Turchia, il sisma filmato alle prime luci dell'alba: il cielo si illumina di lampi R evocata l'allerta maremoto in Italia Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che è stato ...Si è trattato di undistruttivo, con magnitudo richter 7.9 ad una profondità di soli 19.5 km. Epicentro a pochi chilometri a nord - ovest della città di Gaziantep e circa 100 km a nord ...

Devastante terremoto di magnitudo 7.9 in Turchia: edifici distrutti e centinaia di morti Il Fatto Quotidiano

Devastante sisma: 284 morti in Turchia, 237 in Siria. Cessata l'allerta tsunami per la Sicilia, treni fermi m Giornale di Sicilia

Terremoto devastante in Turchia: più di trecento morti, centinaia di feriti Alto Adige

Devastante terremoto in Turchia, allerta tsunami per la Sicilia. Treni sospesi Tp24

Devastante terremoto in Turchia: centinaia di morti - Mondo ... La Pressa

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale ...