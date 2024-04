(Di lunedì 29 aprile 2024) Servito per sbaglio delperaldelin uncinese aricoverata in gravi condizioni

Prima un sorso dal calice , poi la corsa al pronto soccorso. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo la 51enne italiana a cui è stato servito del detergente per lavastoviglie al posto del vino . È successo in una tavola calda di via Antonio Carlone a Milano (zona Bande Nere) nella

Ha ordina to un calice di vino ma al suo interno, al posto della bevanda, c'era, non è ancora chiaro se solo o mischiato, del detergente per la lavastoviglie . Per questo una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano con lesioni

detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante di Milano: donna grave, lesioni all'esofago - Servito per sbaglio del detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante cinese a Milano: donna ricoverata in gravissime condizioni

Milano, chiede un calice del vino e le servono del detersivo: gravi ustioni alla gola per una donna - In un bar di Milano, in zona Bande Nere, una donna di 51 anni ha subìto ustioni alla gola per colpa di un calice di detersivo per stoviglie arrivato al posto del vino. Bar chiuso e proprietaria indaga

Milano: le servono detersivo al posto del vino al ristorante, grave donna 51enne - Il locale è stato sequestrato e la titolare, una donna cinese, è stata denunciata per lesioni colpose gravissime

