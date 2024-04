Caso Ariston - perché l’Italia ha convocato l’ambasciatore russo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) La responsabilità “per le conseguenze negative” delle relazioni commerciali ed economiche tra Italia e Russia “ricade interamente sulle autorità italiane che hanno sacrificato i reali interessi nazionali della Repubblica per partecipare a sterili e pericolose avventure geopolitiche anti-russe”. È in questo passaggio della nota dell’ambasciata russa a Roma, dopo la convocazione delAlexey Paramonov alla Farnesina, la spiegazione di Mosca in merito al trasferimento in amministrazione temporanea diThermo Rus, società appartenente al gruppo, a un’impresa del gruppo statale Gazprom. Con questa mossa dimostrativa (anche considerato che la Russia pesa poco sul fatturato di), Mosca punta a mettere pressione sulanche alla luce del suo ruolo di presidente del G7. ...