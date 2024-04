Salvini si gioca tutto sulla bistecca e per le Europee scatena la guerra alla carne coltivata

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ci verrebbe da dire che siamo...frutta. Invece, no. Siamo, ancora. Dicevamo tempo fa che nei commenti in rete il leader leghista Matteostava battendosi per il titolo di peggior food blogger del made in Italy. Ormai, possiamo dirlo, se lo sta davvero aggiudicando. Lega-FdI: fuochi d'artificio tra populismi Per cercare, a poco più di un mese dal voto per Strasburgo (le elezionisi terranno l'8 e il 9 giugno), di risollevare le quotazioni non delsoddisfacenti del suo partito, il ministro e leader della Lega cerca di stimolare la pancia degli italiani (nel senso di umore, non di golosità!) battendo ancora una volta sul tema della "in provetta", tanto caro caro sia a lui sia a Coldiretti. Questa volta ...