Calcio a 5 - Sara Boutimah | I Mondiali femminili di futsal? L’Italia deve esserci per forza

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’obiettivo è chiaro: partecipare conalla prima storica edizione deidial femminile., calciatrice della nazionale allenata da Francesca Salvatore, non si tira indietro. La cannoniera – ben 24 gol in azzurro – in una lunga intervista alla FIFA afferma proprio sul Mondiale: “Una gioia immensa, aspettavamo da tantissimo di avere una competizione ufficiale per poterci confrontare globalmente, è un palcoscenico incredibile. Soltanto immaginare di giocare con grandi nazionali fuori dall’Europa è pazzesco. Già solo parlare del Mondiale mi fa venire i brividi. Mi sembra tutto molto astratto, ma è un sogno che si realizza e allo stesso tempo una grossa responsabilità perché ancora non siamo ancora qualificate. Ma di certo questa competizione cambierà la storia del ...