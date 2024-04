Loredana ha un incidente mentre va a trovare la mamma e muore | l’anziana donna non regge al dolore

(Di lunedì 29 aprile 2024) Doppia tragedia per una famiglia italiana. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile, 57 anni, si stava recando dalin una casa di riposo quando ha avuto un brutto. Inizialmente laè stata trasportata in ospedale, ma il giorno dopo è morta a causa delle ferite riportate nell’impatto. La, la signora Domenica di 83 anni, quando ha saputo quello che era capitato alla figlia non ha retto al. Qualche giorno dopo è morta all’interno della RSA di San Donà di Piave dove risiedeva. Una triste vicenda che ha colpito la comunità di Campalto dove le due donne avevano amici e familiari. Leggi anche: “È arrivata una telefonata”. La 15enne scomparsa da giorni, c’è paura: parla laLa dinamica ...

Un malore in auto mentre stava guidando per andare a fare visita al L'anziana madre in casa di riposo, poi l' incidente che non ha lasciato scampo a Loredana Corona: la donna, 57 anni,... Continua a leggere>>

loredana muore a 57 anni a causa di un incidente automobilistico: tre giorni dopo muore anche sua mamma Domenica - La figlia muore in ospedale a causa di un incidente in auto. Sua mamma non resiste al dolore e tre giorni dopo muore anche lei. I fatti sono avvenuti in provincia di Venezia.

Continua a leggere>>

Muore mentre va a trovare la madre: lei la segue 3 giorni dopo. loredana Corona lascia 2 figli - La tranquillità di Musile di Piave è stata improvvisamente interrotta da un dramma che ha coinvolto loredana Corona, 56 anni.

Continua a leggere>>

loredana morta in un incidente d'auto mentre va a trovare la mamma in Rsa. L'anziana non regge al dolore e muore tre giorni dopo - Unn malore in auto mentre stava guidando per andare a fare visita all'anziana madre in casa di riposo, poi l'incidente che non ha lasciato scampo a loredana Corona: la donna, 57 ...

Continua a leggere>>