Borse caute guardando alla Fed - a Wall Street +10% Tesla Inflazione tedesca stabile al 2,2%

JPMorgan ha superato le previsioni sugli utili e ricavi in rialzo. Trimestre negativo per Citigroup e Wells Fargo. Euro scivola a 1,06 dollari, spread in calo. Petrolio in rialzo, Aie taglia stime domanda 2024 e vede rallentamento in 2025

Riunione Fed 1° maggio, le previsioni sul taglio dei tassi. Cosa dirà Powell - Riunione Fed 1° maggio: tutte le previsioni sulla prossima decisione sui tassi, con l'attenzione rivolta verso Powell e le sue parole sul primo taglio atteso dai mercati. Cosa aspettarsi

Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,91%), balzo di Mps e Prysmian - Si è chiusa in rialzo l'ultima seduta della settimana in Piazza Affari, in linea con le altre borse europee. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,91% a 34.249 punti, tra scambi nella norma per 2,6 mil ...

Borsa: Europa conferma rialzi con Wall Street, Milano +1,15% - Si mantengono in territorio positivo i principali indici di borsa europei insieme ai listini Usa dopo il dato sull'inflazione americana in rialzo oltre le stime per quanto riguarda l'indice 'core'. La ...

