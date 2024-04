Fratelli d’Italia scende al 27,6% - salgono Lega e Forza Italia | cosa dicono i sondaggi

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 20:04 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , scende ufficialmente in campo per le elezioni Europee che si terranno il prossimo giugno. “Ho deciso di scende re in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni ... Continua a leggere>>

Sondaggi politici, chi vince alle elezioni europee: Pd in crescita e FdI in calo, boom di Forza Italia - fratelli d'Italia è il primo partito ma in leggera discesa, e il Pd va a sette punti di distacco. Aumentano molto i voti per Forza Italia e per la Lega. Va male il M5s, bene Azione che però è sotto il ...

Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee - Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee ...

La delegazione di fratelli d'Italia dal Trentino per sostenere Meloni - "Scendo in campo anche per chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia, del lavoro che stiamo facendo in Europa - ha detto Meloni -. Lo faccio perché oltre a ...

