Frattesi in Inter-Torino mostra una nuova versione di sé

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Davidegioca nel finale di(2-0), subentrando a Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista numero 16unadi se stesso, come evidenziano anche i dati della sua partita. CAMBIO PIANO – Sembrava che Davidedovesse partire titolare indi ieri. Invece Simone Inzaghi ha scelto ancora una volta la miglior formazione possibile, dindo di non accontentarsi dopo la vittoria dello Scudetto. E quindi il numero 16 subentra solo nel secondo tempo, sostituendo l’assistman Henrikh Mkhitaryan. Ma mettendo in campo unadiversa dalle precedenti. QUANTA CALMA – Nella sua prima stagione all’si è ...