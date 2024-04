Calano le vendite - le librerie indipendenti di Bergamo | Si sostenga il mercato editoriale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024). I librai e le libraiehanno espresso profonda preoccupazione per il futuro delitaliano. Ledi libri nell’editoria varia italiana hanno registrato un calo significativo pari al 4,1% nel primo trimestre del 2024,confermando una tendenza negativa anche a livello locale. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE), nel 2023 sono stati venduti 111,9 milioni di libri per un totale di 1 miliardo e 697 milioni di euro di ricavi a livello nazionale. Tuttavia, nel 2024 si è registrato un sensibile calo delle, aggravato dalle difficoltà economiche delle famiglie e dalle politiche del Governo, come la sostituzione della 18app con una misura legata al reddito Isee. Ledi ...